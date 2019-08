Sociale: Pedica (Pd), Raggi allestisca piano ad hoc per clochard in vista di ferragosto

- "Il Campidoglio allestisca subito un piano clochard di ferragosto. Abbandonare al loro destino i più deboli non è dignitoso nè per la città né per le istituzioni". E' quanto afferma, in una nota, l'esponente del Pd Stefano Pedica chiedendo quindi che si attui un piano straordinario per i senza fissa dimora, oltre a quello in essere e noto come piano caldo. "Bisogna mettere subito in campo una task force che aiuti tutte quelle persone senza casa che vediamo tutti i giorni dormire per terra tra l'indifferenza della gente - aggiunge Pedica -. Non si può lasciare solo al 118, già al collasso, il compito di dargli assistenza. Gli operatori sanitari sono già oberati dalle emergenze mediche e in più il problema dei senza fissa dimora non si risolve facendoli dormire nella barella di un pronto soccorso per una notte. E' urgente potenziare la rete del sociale, soprattutto nei giorni in cui Roma si svuota per le vacanze". (Com)