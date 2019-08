Viabilità: domenica da bollino rosso in località balneari, ma traffico in via di normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella domenica da bollino rosso si confermano i flussi di traffico in direzione delle località balneari sia legati ai soli movimenti domenicali sia a quelli di più lunga percorrenza. Attualmente il traffico e in via di graduale normalizzazione su tutta la rete autostradale e principale. Le criticità ancora in atto: A9, 1 km di coda in uscita tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana; A22, in direzione nord rallentamenti con code a tratti tra Ala/Avio e Trento nord; A21, in direzione nord rallentamenti in località Redavalle causa incidente; A10, 2 km di coda Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso; A14, direzione nord 2 km di coda tra Forlì e Faenza causa incidente; code tra Bivio A14/Diramazione Ravenna e Imola causa incidente; A2, 1 ora di attesa per gli imbarchi a Villa San Giovanni verso la Sicilia. Al traforo Monte Bianco ci sono 45 minuti di attesa sul piazzale italiano in direzione Francia. Infine su Ss 585 Fondovalle Noce, coda causa incidente al km2+400 in località Maratea e su Ss 163 Amalfitana, località Maiori (Sa) chiusa per verifiche tecniche conseguenti il vasto incendio di ieri pomeriggio al km 39+700; percorso alternativo tra Amalfi e Vietri sul Mare Sp2 valico di Chiunzi; da Vietri ad Amalfi la A3 Napoli Salerno uscita Angri verso Sp2 valico di Chiunzi. (Com)