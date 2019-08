Russia: Roskomnadzor invia lettera a Google, cessare diffusione video di proteste non autorizzate

- L'autorità russa per il controllo dei media e delle telecomunicazioni, Roskomnadzor, ha inviato una lettera alla società Google chiedendo di cessare l'utilizzo di video di YouTube per la promozione di manifestazioni di protesta non autorizzate. Secondo l'autorità russa, riferisce l'agenzia di stampa "Tass", "alcune strutture" starebbero sfruttando tale forma di pubblicità online per disseminare informazioni su eventi non autorizzati al fine di danneggiare lo svolgimento dei processi elettorali in Russia. Se Google non provvederà a prendere delle misure per cessare queste pratiche, avvisa Roskomnadzor, la Russia considererà tale azione come "un'ingerenza negli affari interni" volta a "danneggiare elezioni democratiche" nel paese e prendere contromisure adeguate. (segue) (Rum)