Hong Kong: nuove proteste antigovernative, polizia lancia gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha nuovamente lanciato gas lacrimogeni sui manifestanti che anche oggi sono scesi in strada per protestare contro il governo, nonostante il divieto delle autorità. I manifestanti si sono riversati nel distretto di Sham Shui Po e Causeway Bay, il cuore dello shopping di Hong Kong. Ieri 16 persone sono state arrestate nell'ambito delle proteste. I manifestanti, riferisce un comunicato ufficiale, sono stati arrestati per assemblea non autorizzata, possesso di armi, e per avere assaltato e ostacolo un agente nell’esercizio delle sue funzioni. Nel frattempo continua per il terzo giorno consecutivo il sit-in di massa all'aeroporto internazionale. (segue) (Cip)