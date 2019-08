Iran-Russia: presidente Rohani a Sochi questa settimana, incontrerà Putin e collega azero

- Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, si recherà in visita in Russia questa settimana su invito dell'omologo Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica islamica, "Irna", citando il capo dell'ufficio di presidenza per le informazioni e la comunicazione, Parviz Esmaili. Rohani parteciperà a un incontro trilaterale con Putin e il collega dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, in programma mercoledì 14 agosto a Sochi, sulle coste del Mar Nero. Nel corso del summit, il capo dello Stato iraniano terrà un discorso sulla cooperazione economica regionale. Inoltre, Rohani incontrerà separatamente i due colleghi per discutere le questioni al centro delle relazioni bilaterali. Il presidente della Repubblica islamica sarà accompagnato da una delegazione politica ed economica di alto livello. (Irt)