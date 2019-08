Milano: ruba in pasticceria ma perde il documento d'identità, denunciato

- Un 45enne italiano con precedenti è stato denunciato per furto aggravato in concorso per aver rubato all’interno di una pasticceria in via Canonica in centro a Milano. Insieme a uno o più complici, rimasti ignoti, l’uomo nella notta tra sabato e domenica ha infranto con un masso la vetrina del negozio e una volta dentro ha portato via il registratore di cassa, al cui interno c’era tra 500/800 euro. Sul posto, intorno alle 3.30, sono intervenuti gli agenti delle Volanti che all’interno della pasticceria hanno trovato un documento di identità e delle tracce di sangue. Da un pattugliamento in zona i poliziotti di una pattuglia del commissariato Sempione hanno notato in strada il registratore di cassa. Pochi minuti dopo un uomo, non accorgendosi della presenza degli agenti, si è avvicinato. È stato bloccato e quando gli è stato chiesto di fornire i documenti per essere identificato l’uomo ha detto di non averli con sé. Da un controllo è quindi emerso che si trattava del 45enne che aveva perso la carta d’identità durante il furto. (Rem)