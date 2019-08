Governo: Pagano (Pd), due motovedette Finanza per giro Salvini in canoa

- Il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano, in un post su Facebook, denuncia: "Salvini in campagna elettorale fa il bagno a Policoro dopo il comizio in spiaggia: almeno due mezzi nautici della Guardia di finanza, una motovedetta e un gommone, sono costretti a scortare il suo giro in canoa, come si vede dai video. Era proprio necessario? Quanti uomini delle forze dell'ordine sono impiegati per il beach tour elettorale del ministro?". (Rin)