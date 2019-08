Governo: Anzaldi (Pd), con intervista Renzi Pd torna a dire qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, via Twitter, osserva che "con l'intervista di Renzi, il Pd torna in partita, anzi torna a dire qualcosa. Basta subire - aggiunge il deputato dem -. Pensare di farsi dettare da Salvini modi, tempi e decisioni dell'intera politica italiana sarebbe una follia e un suicidio. Mettiamo in sicurezza il Paese". (Rin)