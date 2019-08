Milano: furto in gioielleria in centro a Milano, rubato bracciale in oro da 89 mila euro

Milano, 11 ago 14:26 - (Agenzia Nova) - Un bracciale in oro rosa del valore di 89 mila euro è sparito da una nota gioielleria che ha il negozio in via Monte Napoleone, nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano. A denunciare la scomparsa è stato il titolare, un uomo di 45anni, che si è recato in Questura sabato mattina dove ha sporto denuncia. L’assenza del prezioso bracciale è stata notata solo ieri all’apertura della gioielleria quindi è presumibile che il furto sia stato commesso nella giornata di venerdì. Sul caso indaga la Polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere del negozio e nella zona per risalire all'autore del 'colpo'. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Un bracciale in oro rosa del valore di 89 mila euro è sparito da una nota gioielleria che ha il negozio in via Monte Napoleone, nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano. A denunciare la scomparsa è stato il titolare, un uomo di 45anni, che si è recato in Questura sabato mattina dove ha sporto denuncia. L’assenza del prezioso bracciale è stata notata solo ieri all’apertura della gioielleria quindi è presumibile che il furto sia stato commesso nella giornata di venerdì. Sul caso indaga la Polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere del negozio e nella zona per risalire all'autore del 'colpo'. (Rem)