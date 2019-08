Azerbaigian: primo semestre 2019, produzione industriale a Baku supera i 10 miliardi di euro

- Il valore dei beni e dei servizi prodotti a Baku ha raggiunto i 19,9 miliardi di manat (circa 10,5 miliardi di euro) nel periodo gennaio-giugno 2019. Tale dato mostra una crescita dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, riferisce l'agenzia di stampa "Trend" citando l'ufficio nazionale di statistica di Baku. Ad occupare una quota rilevante della produzione industriale azerbaigiana, ovvero l'81,3 per cento, l'industria mineraria. "La maggior parte dei prodotti del settore manifatturiero sono stati inviati ai consumatori, prendendo in considerazione le riserve create nei periodi precedenti", si legge nel rapporto.(Res)