Governo: Salvini, nostra manovra già pronta, Renzi vuole salvare poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Matteo Salvini annuncia "tasse ridotte al 15 per cento per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra manovra economica - rimarca - è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona". (Rin)