Governo: Bitonci (Lega), manovra Pd-M5s riporta Paese a era Monti

- Il sottosegretario all'Economia e Finanze della Lega, Massimo Bitonci, in una nota denuncia che "con un governo Pd e Cinque stelle non potrà di certo esserci la manovra economica coraggiosa della Lega, quella della Flat tax per dipendenti e famiglie, del taglio delle tasse e del rilancio della produttività e dei consumi. Il M5s - incalza Bitonci - ha sempre osteggiato l'ingresso di un'aliquota nominale al 15 per cento preferendo la ricetta Tria di generica rimodulazione". Quanto al Ps, continua il sottosegretario, "la parola Flat tax non è nemmeno nel vocabolario di Zingaretti, che evidentemente vive ancora nel mondo dei sogni, ma nel frattempo l'inciucio tra Renzi e Grillo rischia di riportare il Paese all'era Monti".(Com)