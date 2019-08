Torino: due arresti per detenzione di droga a fini di spaccio

- Cento grammi di marijuana e del materiale utile al confezionamento delle dosi per lo spaccio. Questi i materiali rinvenuti dalla Polizia durante una perquisizione nei confronti di due cittadini italiani. Lo scorso martedì gli agenti hanno notato due persone a bordo di un veicolo in corso Maroncelli che alla vista della Squadra Voltante hanno accelerato la marcia. A quel punto la pattuglia si è insospettita e ha fermato i due, entrambi trentenni, che sono apparsi molto nervosi. Sotto i sedili dell'auto gli agenti hanno trovato cento grammi di marijuana contenuti in un involucro di cellophane. A casa di uno dei due giovani è stato successivamente rinvenuto del materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente, come bilancini di precisione e rotoli di cellophane. Per i due sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rpi)