Governo: Ostellari (Lega), stop a vecchia politica, serve coraggio

- Il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, in una nota, osserva che "in queste ore la vecchia politica, quella attaccata al proprio tornaconto personale, si sta organizzando, provando, come di consueto, ad anteporre i propri interessi di bottega a quelli degli italiani. Il solo pensiero di una manovra che risponda alle indicazioni di Grillo e Renzi - aggiunge - mette i brividi".Ostellari, quindi, prosegue: "Non abbiamo alcun dubbio che chi ha la responsabilità istituzionale di dipanare la matassa ed individuare il percorso da seguire, avrà a cuore le sorti degli italiani. Per il nostro Paese non è tempo di governi arroganti tenuti assieme dal solo interesse delle poltrone.E' giunta l'ora di ridare subito la parola, nel minor tempo possibile, agli italiani". (Com)