Governo: Mulè (FI), ribollita in salsa renziana è ricetta indigesta

- Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai Tg, ha affermato: "Forza Italia guarda con distacco all'ipotesi di un 'governo della ribollita' in salsa renziana, un'indigesta ricetta che umilia la volontà degli elettori e sazia gli appetiti di un gruppo di disperati guidati da Beppe Grillo pronti a tutto pur di non mollare le poltrone che a parole dicono di voler eliminare".(Rin)