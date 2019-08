Municipio Roma X: Bordoni (FI), crollo presenze a Ostia per estate, Raggi se ne ricorda soltanto per portare rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai Ostia è in caduta libera nelle presenze di romani e turisti. Che spreco". Lo dichiara il consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni. "Un posto che potrebbe essere una miniera d'oro per la Capitale e una ricchezza per i tanti abitanti del X municipio, trattata come la cenerentola di Roma - prosegue -. Servizi inesistenti, giardini trascurati, strade sporche con i rifiuti accatastati nelle isole ecologiche digitalizzate che nelle chiacchiere di questa amministrazione dovevano diventare un modello per il resto della città". E conclude: "Che dire, essere perplessi è poco, nonostante le continue sollecitazioni, mie e di tutta l'opposizione, niente sembra poter smuovere questo stato delle cose. Speriamo che la Raggi oltre a ricordarsi di Ostia solo per installare il tritovagliatore prima o poi si faccia carico di cominciare a conoscere questo territorio una volta bellissimo e ora in attesa di rilancio". (Com)