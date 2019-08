Migranti: Open Arms, decimo giorno a bordo, resistiamo, vergogna Ue

- Decimo giorno a bordo per la Open Arms. E' la stessa nave a ricordarlo in un post Facebook in cui sottolinea: "Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro.Vergogna Europa. Meglio multati che complici". (Rin)