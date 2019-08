Ucraina-Israele: premier Netanyahu in visita a Kiev da 18 al 20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà in visita ufficiale in Ucraina dal 18 al 20 agosto per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e per partecipare ad un evento in ricordo delle persone uccise dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. "Dal 18 al 20 agosto, il primo ministro Benjamin Netanyahu si recherà in visita a Kiev, dove incontrerà il presidente dell'Ucraina e parteciperà alla cerimonia presso Babi Yar, oltre a prendere parte ad altri eventi", ha fatto sapere oggi l'ufficio del premier israeliano citato dalla stampa ucraina. Nel settembre 1941 a Babi Yar i nazisti e i loro collaboratori hanno ucciso migliaia di persone, in prevalenza ebrei e zingari. L'ex presidente ucraino Petro Poroshenko si è recato in visita in Israele nel gennaio di quest'anno; mentre tre anni fa è stato in visita in Ucraina il capo dello Stato israeliano Reuven Rivlin. (Res)