Milano: armato di coltello impedisce passaggio bus, arrestato

- Un cittadino brasiliano di 40 anni è stato arrestato per resistenza e minacce gravi contro pubblico ufficiale. Pochi minuti la mezzanotte di domenica un conducente Atm della linea 90 ha chiamato il 112 perché in via Monte Baldo, zona San Siro, in mezzo alla strada c’era un uomo armato di coltello che impediva il passaggio del mezzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle Volanti che hanno individuato e bloccato il 40enne, che nel frattempo si era disfatto dell’arma. Una volta in Questura l’uomo, che non è apparso essere sotto l’effetto di stupefacenti o alcol, ha mantenuto un’atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti minacciandoli e colpendoli. Da quanto risulta nessuno degli agenti presenti è dovuto ricorrere a cure mediche.(Rem)