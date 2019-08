Governo: M5s, Reddito cittadinanza non si tocca

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, avverte che il Reddito di cittadinanza non si tocca e scrive: "Ne abbiamo fatte di cose in un anno di governo. Abbiamo mantenuto le promesse e dato il via a una rivoluzione del mondo del lavoro che non ha precedenti in questo Paese. Ora la Lega di Salvini, spinta dai sondaggi positivi, dalla paura di tagliare 345 poltrone in Parlamento, dal terrore della riforma della prescrizione che non lascerà più impuniti i politici corrotti, ha deciso che il governo deve cadere, tradendo il contratto di governo e soprattutto la fiducia degli italiani". I Cinque stelle, quindi, proseguono: "Si prendano la responsabilità di bloccare riforme che i cittadini aspettano da anni come il salario minimo, la riduzione del costo del lavoro (dunque stipendi più alti), le norme sui riders, sull'acqua pubblica, il dimezzamento dei tempi dei processi e una legge salva-Mare. Tra le altre. Ma attenzione - avvisano -, una cosa deve essere chiara: misure come il Reddito e la Pensione di cittadinanza e Quota 100 non si toccano". (segue) (Rin)