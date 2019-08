Governo: Brunetta (FI), con crisi a rischio impegni di bilancio presi in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile economico di Forza Italia Renato Brunetta, in una nota, avverte che "la crisi di governo arriva in un momento delicato per il nostro Paese, con un bilancio di assestamento ancora da approvare a settembre, senza il quale si riaprirebbe la procedura d’infrazione per debito eccessivo da parte della Commissione". Senza contare, prosegue Brunetta, "le decisioni di rating da parte di Moody’s e Standard and Poor, tra settembre e ottobre, con il rischio di un bel downgrade del debito e la necessità di approvare la NaDef entro fine settembre e la legge di Bilancio entro metà ottobre". Quale governo, si chiede ancora il deputato azzurro, "approverà l’assestamento e scriverà i documenti di finanza pubblica, con il rischio di una manovra monstre da 50 miliardi? Difficile dirlo in questo momento. Il rischio è che elezioni ad ottobre possano significare il non rispetto delle scadenze e degli impegni presi con l’Europa. E' proprio quello che i mercati temono. Matteo Salvini farebbe quindi bene a chiarire subito che tipo di governo vuole guidare, per evitare che gli investitori proseguano con il loro sell-off".(Com)