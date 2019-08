Difesa: Tofalo (M5s), artificieri Esercito sempre a lavoro su bonifiche

- "Sempre a lavoro, pronti a intervenire anche in una calda domenica di agosto. Grazie ragazzi perchè ci siete sempre e il Paese sa di poter contare su di voi". E' quanto afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in quota Movimento cinque stelle, al termine di un'operazione di bonifica eseguita a Vedelago, in Veneto, dagli artificieri dell'Esercito del terzo reggimento Genio. Nei giorni scorsi un ordigno bellico di 500 libbre era stato ritrovato nei pressi della linea ferroviaria Montebelluna - Castelfranco. Tofalo, inoltre, sottolinea: "Grandi capacità e addestramento consentono ai reparti dell'Arma del Genio di operare con tempestività, oltre che nelle missioni internazionali, anche sul territorio nazionale a supporto delle comunità locali in interventi di pubblica utilità". (Com)