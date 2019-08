Milano: furto in villetta in zona semicentrale, rubata cassaforte e pistola

- Un furto in un villetta in una zona semi-centrale di Milano è stato consumato sabato sera. Alle 22.30 il proprietario della palazzina di tre piani in via Lorenzo di Credi, dietro piazzale Brescia, ha chiamato il 112 perché rincasando a trovato tutto a soqquadro. I ladri si sono introdotti forzando una finestra e una volta all’interno hanno smurato e si sono portati via una cassaforte. Da quantificare il valore della refurtiva, tra cui una pistola Beretta 7.65, detenuta regolarmente dall’uomo, priva di munizioni. Sulla vicenda indaga la Polizia. (Rem)