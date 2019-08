Grecia: allo studio introduzione voto elettronico per indire sciopero

- Il governo di Atene sta lavorando per presentare alcune modifiche riguardanti l'operato dei sindacati, tra cui figura la possibilità dell'introduzione del voto elettronico per indire uno sciopero. Fonti ministeriali citate dal quotidiano ellenico "Kathimerini" insistono sul fatto che non ci saranno modifiche alla normativa introdotta dal decreto del 2018, che su pressione dei creditori internazionali prevede la presenza nell'assemblea generale del 50 per cento più uno dei membri del sindacato per raggiungere una decisione valida. Ma il ministro del Lavoro Yianns Vroutsis assicura invece che si procederà con l'introduzione del voto elettronico in modo da avere "una partecipazione universale e non ristretta dei lavoratori nell'esercizio dei loro diritti". A tale scopo, potrebbe essere creato per i sindacati un registro elettronico, sia degli impiegati che dei dipendenti, nell'ottica di aumentare la trasparenza nelle decisioni. (Gra)