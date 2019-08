Milano: nasconde droga all'interno di finto dizionario di inglese, arrestato 19enne

- Nascondeva la droga all’interno di un finto dizionario di inglese. Per questo motivo un 19enne italiano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sabato il giovane è stato fermato in strada per un controllo d’iniziativa degli agenti delle Volanti. Addosso gli sono state trovate otto dosi di marijuana. Si è proceduto quindi alla perquisizione domiciliare nel corso della quale i poliziotti hanno scoperto altre nove dosi di marijuana e un bilancino di precisione all’interno di una cassetta metallica nascosta in una scatola che riproduceva un dizionario in inglese con tanto di copertina e rilegatura. È stata inoltre ritrovata e sequestrata la riproduzione di una pistola, senza tappo rosso. (Rem)