Governo: Zingaretti, esecutivo Pd-M5s? Dico no, darebbe spazi immensi a Salvini

- Il sgretario del partito democratico, Nicola Zingaretti, in un post sul blog che cura su Huffingtonpost, dal titolo "Con franchezza dico no", spiega la linea del partito sulla crisi e chiude a ipotesi di accordo con il Movimento cinque stelle: "Salvini ora chiede le elezioni. Tutto il Partito democratico in questi lunghi mesi - ricostruise il segretario dem - ha escluso con toni diversi qualsiasi ipotesi di accordo con il Movimento cinque stelle. Io sono stato accusato ingiustamente, per mesi, di essere il fautore di questo progetto nascosto. Ricordo, non per polemica ma per ricostruzione storica, il rifiuto assoluto anche solo di voler discutere di questo tema". In molti casi, ricorda ancora Zingaretti, "si è arrivati a teorizzare che in realtà con Lega e Cinque stelle ci si trovasse di fronte a due destre, due facce della stessa medaglia entrambe pericolose e illiberali da sconfiggere. Ho combattuto con tutte le mie forze questa analisi che però - rimarca - ha sicuramente contribuito a ridurre i margini di manovra della nostra iniziativa politica". Quindi, Zingaretti affronta il nodo politico e spiega: "Ho ben chiara la minaccia rappresentata dall’iniziativa di Salvini, addirittura per la tenuta della democrazia liberale, ma il sostegno a ipotesi pasticciate e deboli, non illudiamoci, ci riproporrebbe ingigantito lo stesso problema tra poche settimane". (segue) (Rin)