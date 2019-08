Governo: Zingaretti, prepararsi con coraggio a battaglia, Salvini non invincibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, Zingaretti prosegue: "Loro, Salvini, in primis, hanno fallito e per questo scappano. Ha provocato una crisi che è già costata miliardi di euro bruciati nella speculazione. Salvini è caduto per una overdose di bugie che non sa più gestire. Occorre una nuova visione e un nuovo programma e su questo chiamare a raccolta il Paese migliore. Senza egoismi o personalismi". Secondo il segretario dem, "dobbiamo unire culture, esperienze, forze politiche, sindaci amministratori, le forze intellettuali in una proposta nuova e combattere tra e per le persone. Non credo ci siano scorciatoie". In un successivo passaggio dell'intervento vergato su Huffingtonpost, inoltre, Zingaretti evidenzia: "Salvini non è affatto imbattibile: a dimostrarcelo sono stati ancora poche settimane fa degli straordinari sindaci che lavorando con passione hanno vinto. Ritroviamo questo spirito e combattiamo per un'Italia verde, giusta e competitiva. Contro un progetto dell’odio che ha prodotto tanti disastri dobbiamo contrapporre come è stato suggerito una rivoluzione della speranza". (Rin)