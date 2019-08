G8 Genova: arrestato in Francia Vecchi, era ultimo condannato irreperibile per violenze (2)

- (segue) Nelle scorse settimane Vecchi ha incontrato l'ex convivente e la figlia minore in Francia, in una località della Savoia, trascorrendo una settimana di vacanza come una normale famiglia di villeggianti. Al termine del soggiorno la donna con la figlia ha fatto rientro a Milano, mentre il 46enne è tornato in Bretagna, riprendendo la sua normale vita con una falsa identità. Monitorando la donna e seguendo ogni indizio possibile nonché le tracce telefoni in uso alla coppia, gli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno e della Digos di Milano hanno acquisito ulteriori utili indizi al rintraccio del latitante ed alle modalità con le quali era solito sentire l'ex convivente e la figliola. Tali rilevanti elementi sonostati tempestivamente comunicati alla Polizia francese che, da ultimo,la mattina dell'8 agosto scorso, seguendo le indicazioni dell'Antiterrorismo della Digos di Milano e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha arrestato Vecchi a Saint Gravé dans le Morbhian, un piccolo borgo nella regione della Bretagna, dove viveva e lavorava come imbianchino. Il 46enne che in Francia si faceva chiamare Vincent, è stato fermato per strada, mentre stava andando a lavorare. Non aveva documenti di riconoscimento, ma solo una tessera che riportava il nominativo di Vincent Papale. Il 9 agosto, le autorità francesi hanno convalidato l'arresto del latitante, che si trova ora recluso nel carcere di Rennes. (Com)