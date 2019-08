Governo: Zingaretti, ci guiderà saggezza Mattarella, no veleni nel Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un post sul blog che cura su Huffingtonpost, dal titolo "Con franchezza dico no", in cui chiude a ipotesi di esecutivi con il Movimento cinque stelle, afferma: "Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, per fortuna nei passaggi ci guiderà la saggezza e l’autorevolezza del presidente Mattarella". Poi, in un altro passaggio del suo intervento, in riferimento al dibattito che si è aperto tra i dem sulla crisi, scrive: "Queste sono le mie opinioni, ne dovremo discutere senza demonizzare idee diverse, senza accuse o invettive perché davvero siamo in una fase difficile nella quale c’è e ci sarà bisogno del contributo di idee e di lavoro di tutte e di tutti. Se concordiamo sul pericolo Salvini il primo assoluto bene da preservare è l’obiettivo dell’unità. Ma il primo passaggio per costruire l’unità - avverte infine il segretario Pd - è evitare di instillare veleno tra noi: non si dica chi sostiene queste idee è per far fuori qualcuno, perché ripeto gli avversari io li ho sempre considerati e li considero fuori di noi". (Rin)