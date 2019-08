Medio Oriente: scontri alla moschea al Aqsa a Gerusalemme, "decine di palestinesi feriti"

- Decine di palestinesi sono rimasti feriti nella moschea al Aqsa, a Gerusalemme, dopo scontri armati con le forze israeliane. Lo riferisce l'emittente satellitare "al Arabiya". Non è chiaro al momento che cosa abbia innescato le violenze. In mattinata migliaia di fedeli musulmani si erano recati alla moschea per le preghiere dell'Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. Proprio per evitare scontri, la polizia israeliana aveva vietato l'ingresso al sito dei visitatori di religione ebraica. (Res)