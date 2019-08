Piemonte: in arrivo nuova ondata maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte si prepara ad una nuova ondata di maltempo. Secondo le previsioni, nelle prossime ore ci sarà un aumento della nuvolosità che partirà dalle Alpi occidentali per poi arrivare fino alle città, compreso il capoluogo di Torino. Si prospettano violenti temporali con grandini, forti raffiche di vento e pioggie torrenziali. Non si esclude il rischio di alluvioni lampo, in particolare nel medio-alto Piemonte. (Rpi)