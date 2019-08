Lodi: spara uccidendo rivale d’amore, presunto autore rintracciato a Milano

- Un uomo è stato ucciso sabato sera a colpi di arma da fuoco a Tavazzano, nel Lodigiano. Secondo quanto appreso il presunto autore è stato rintracciato a Milano da una volante della Questura di Milano ed è stato portato in via Fatebenefratelli dove è in corso l’interrogatorio. L’uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità, avrebbe fatto parziali ammissioni. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a questioni di gelosia dovute alla rivalità per una donna contesa dai due uomini. (Rem)