Governo: Boccia (Pd) a Renzi, teorico pop corn ha cambiato linea?

- Francesco Boccia, deputato e Responsabile Economia e società digitale del Partito democratico, sul suo blog su Huffingtonpost, attacca Matteo Renzi e scrive: "Ricapitolando: stamattina il teorico della politica dei pop corn, dei 'senza di me', del 'mai con il M5s' (strategie che hanno contribuito a far arrivare Salvini al 40 per cento) propone un governo con il M5s per fermare Salvini. Un capolavoro di coerenza e lungimiranza". Quindi, Boccia incalza: "Non sarebbe stato più corretto venire in direzione, proporre le sue tesi, sottoporle a un confronto costruttivo e a un voto? Non sarebbe più semplice lavorare al fianco del segretario Zingaretti per dare un contributo al dibattito non semplice ma fondamentale sul futuro del Paese dopo i disastri del governo Lega-M5s che ancora una volta passa da una decisione di una grande comunità come quella democratica?". Il deputato dem, inoltrem rimarca: "Il Pd non è un autobus su cui salire quando capita. E' il partito dei progressisti e dei riformisti italiani. Caro Renzi, Nicola Zingaretti il segretario eletto dalle primarie di cinque mesi fa con oltre un milione e seicentomila elettori, indica una linea politica chiara, vieni nella prossima direzione, portaci il tuo contributo e voteremo insieme le scelte definitive che farà il Pd dopo la caduta governo Lega-M5s". Scelte, continua ancora Boccia, "che terranno conto esclusivamente degli interessi degli italiani e del confronto istituzionale con il presidente della Repubblica. Il teorico dei pop corn ha cambiato linea. Il Pd non è un autobus e il segretario è Zingaretti".(Rin)