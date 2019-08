Nord Macedonia: commissario Ue Hahn, insistere in lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno è al di sopra della legge e non ci può essere impunità: lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale sulle polemiche esplose in Macedonia del Nord attorno alla Procura speciale intercettazioni. Secondo Hahn, "la lotta alla corruzione di alto livello deve continuare ininterrotta" e riguardo gli ultimi sviluppi nel paese "è importante stabilire la responsabilità giuridica per tutti i crimini, inclusi quelli sollevati da intercettazioni illegali". "Tutti i crimini devono essere indagati dalle autorità rilevanti, libere da ogni interferenza, e i colpevoli devono essere portati alla giustizia", ha dichiarato Hahn.(Mas)