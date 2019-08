Frosinone: controlli dei carabinieri per guida in stato ebbrezza, multe e auto sequestrate

- Controlli dei carabinieri nel corso del weekend tra Frosinone e provincia hanno portato al sequestro di veicoli e sanzioni. A Cassino un 44enne che guidava sotto effetto dell’alcol ha causato un incidente stradale in via Marconi, danneggiando un’altra vettura. L’uomo sottoposto ad alcol test aveva i valori che superavano di cinque volte il limite consentito. Per lui è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente. Aveva invece i valori che superavano di tre volte il limite consentito il 60enne fermato dai carabinieri della stazione Arce a Ceprano. All’uomo, che ha provocato un incidente stradale fortunatamente senza feriti, è stata ritirata la patente di guida. Il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Infine un’altra automobile è stata sequestrata a un 40enne che guidava con la patente scaduta a Cassino. Per lui è scattata anche una multa di oltre 5mila euro.(Rer)