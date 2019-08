Napoli: due minori sorpresi a bere superalcolici, sanzioni per gestori locali

- Due minorenni sono stati sopresi a Napoli, durante i controlli notturni, mentre bevevano superalcolici. A coglierli sul fatto, gli agenti in servizio della Polizia municipale. Entrambi i minori sono stati quindi affidati ai genitori, con la raccomandazione che vigilino sulla loro condotta. Per i gestori dei due esercizi commerciali coinvolti, invece, sono scattate le sanzioni. Nel dettaglio, uno dei due giovani, dell’età di 15 anni, è stato notato nella storica piazzetta Monteoliveto mentre beveva alcolici acquistati in un locale nei pressi di piazza del Gesù. Il gestore è stato multato e denunciato alla procura della Repubblica. L’altro minorenne, una ragazza di 14 anni, invece, è stata beccata in un locale di via dei Carrozzieri mentre consumava al tavolo di un locale un cocktail di superalcolici. Anche in questo caso, il titolare dell'esercizio è stato sanzionato e denunciato all'autorità giudiziaria. (Rin)