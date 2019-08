G8 Genova: De Corato (Fd'I), ringrazio Questore e Digos Milano per arresto Vecchi

- "Mi complimento e rivolgo un sentito ringraziamento al Questore ed alla Digos di Milano per aver portato a termine questa eccellente operazione che salvaguarda la sicurezza di tutti noi italiani". Lo dichiara l'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'arresto in Francia di Vincenzo Vecchi, latitante dal 2012 dopo condanna in via definitiva per le violenze durante il vertice G8 a Genova del luglio del 2001. "Finalmente è stato arrestato colui che l'aveva fatta franca e che girava per anni, libero, utilizzando un falso nome. Con l'arresto di Vecchi - ha sottolineato De Corato - si chiude il cerchio dei responsabili che hanno completamente devastato Genova in occasione del G8 nel 2001. Questa è la conferma di quali furono i veri colpevoli di tutti i disastri verificatisi in tale occasione". (Com)