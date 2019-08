Governo: Lega, voto unica strada, accoppiata Renzi-Grillo da pelle d'oca

- I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in una nota, insistono che "l'unica strada è dare, al più presto, la parola agli italiani per restituire al Paese un governo stabile capace di risposte efficaci, in tempi brevi, in fatto di economia, sviluppo e infrastrutture". Romeo e Molinari, quindi aggiungono: "Pensare a una manovra finanziaria fatta da un governo dell'inciucio Renzi e Grillo fa venire la pelle d'oca per le conseguenze devastanti che avrebbe sulle tasche degli italiani e delle nostre imprese. Siamo fiduciosi nel presidente Mattarella che ha ben chiara la situazione e il bene dell'Italia".(Com)