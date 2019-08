Alitalia: Usb, crisi governo non incida su rilancio, formalizzeremo proposta per salvaguardia lavoratori

- L'organizzazione sindacale Usb teme che a seguito della crisi di governo in atto si possano verificare ripercussioni sul piano di rilancio e salvaguardia occupazionale di Alitalia e quindi, in una nota, spiega che "elle more dell'evoluzione della crisi di governo Usb formalizzerà nuovamente le proposte necessarie per un piano di rilancio e salvaguardia occupazionale di Alitalia che serve allo sviluppo di una compagnia aerea che sia un'opportunità per tutto il Paese". Usb spiega che "con la crisi del governo Conte, la discussione tra i membri del consorzio si piega agli interessi dei due soci privati (Atlantia e Delta) e della dirigenza del gruppo Fsi senza più stretto controllo da parte del governo, su temi quali il futuro piano industriale, pessimo così come l'ha disegnato Delta, il perimetro delle attività che saranno interne ad Alitalia e il management". Il sindacato prosegue: "Era prevedibile che la Lega avrebbe colto l'ultimo momento utile per staccare la spina al governo prima di affrontare la prossima finanziaria, per questo pretendiamo che adesso ognuno degli attori politici si assuma le proprie responsabilità, perché Alitalia non può e non deve essere l'ostaggio di una nuova campagna elettorale" poiché il rischio è quello di "scaricare un'altra volta sulle spalle dei lavoratori Alitalia interessi privati che con tutto hanno a che fare fuorché con l'interesse della compagnia e della intera collettività". (Com)