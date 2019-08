Governo: Di Maio, no giochi palazzo, con Conte fino alla fine, ci affidiamo a Mattarella

- Il vicepremier Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook, scrive: "Dopo un anno di fatiche e anche di speranza, non vi meritavate che qualcuno aprisse una crisi di governo l’8 agosto. Perché una crisi di governo ora è assurda, ma soprattutto è pericolosa. Porta con sé la preoccupazione che a dicembre possa aumentare l’Iva. Che possa saltare Quota 100 per chi voleva andare in pensione o che possa scomparire la tassazione al 15 per cento per chi ha una partita Iva. Perché causare tutto questo? La risposta a voi. Credo che l'abbiate ben compresa". Quindi, il capo politico del Movimento cinque stelle prosegue: "Qualcuno dice che all’Italia serva un governo forte. Bene, ce l’avevamo un governo forte e la Lega lo ha fatto cadere. Era quel governo che aveva fatto tante cose che ora rischiamo di perdere". (segue) (Rin)