Governo: Di Maio, no giochi palazzo, con Conte fino alla fine, ci affidiamo a Mattarella (2)

- Ma Di Maio chiarisce anche: "Tutti mi chiedono: 'E ora che succede?'. Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino, per il Movimento cinque stelle ci sono semplicemente tre punti fondamentali: approvare subito il taglio di 345 parlamentari. Per la prima volta - spiega il ministro - nella storia italiana c'è stata una forza politica che ha avuto il coraggio e la determinazione di eliminare le proprie poltrone. E' un atto concreto, che vi farà risparmiare parecchi soldi e vi restituirà un Parlamento più efficiente. Ma è anche il simbolo di un cambiamento culturale e di mentalità della classe politica. Nessuno l'avrebbe mai fatto se non ci fosse stato il Movimento cinque stelle. Ci aspettiamo adesso che nessun partito trovi scuse su questo, dopo che questa riforma ha già passato 3 voti di 4 necessari. Ne manca solo uno. Ci vogliono solo due ore ed è fatta. Solo due ore. E il mio appello è rivolto a tutte le forze politiche in Parlamento". (segue) (Rin)