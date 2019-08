Governo: Di Maio, no giochi palazzo, con Conte fino alla fine, ci affidiamo a Mattarella (3)

- In merito alla seconda priorità, Di Maio scrive nel suo post: "Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in Aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare Giuseppe Conte come presidente del Consiglio dei ministri. Il Movimento cinque stelle sarà al suo fianco fino al fine". Infine, il vicepremier ribadisce: "Ci affidiamo alle decisioni del presidente della Repubblica. L’unica apertura da fare è al buon senso. Tagliamo 345 poltrone. Nessun inciucio, nessun giochetto. Solo mezzo miliardo in meno di sprechi da investire in scuole, strade e ospedali.Buona domenica a tutti". (Rin)