Caspio: premier bulgaro Borisov in Turkmenistan per forum economico

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si trova in visita in Turkmenistan, dove oggi e domani partecipa al primo forum economico dei paesi rivieraschi, nella località di Turkmenbashi. Il forum conta sulla partecipazione dei capi di governo dei paesi che si affacciano sul Caspio - Russia, Iran, Azerbaigian, Turkmenistan e Kazakhstan -; mentre Borisov è stato invitato per assistere ai lavori e per un colloquio bilaterale con il presidente Gurbanguly Berdimuhamedow; il capo del governo di Sofia ha in agenda inoltre la firma di alcuni accordi bilaterali e i preparativi per la commissione intergovernativa di cooperazione economica bulgaro-turkmena. Della delegazione di Sofia fa parte anche il ministro per lo Sviluppo regionale e i Lavori pubblici, Petya Avramova, il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Rosen Zhelyazkov, il ministro dell'Economia Emil Karanikolov e il ministro dell'Energia Temenuzhka Petkova. (Bus)