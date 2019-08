Tosi: Bergamo, emblema di grande capacità nell'unire arte e artigianato

- Si è spento ieri Piero Tosi, l'artista che disegnò tra i più bei costumi del cinema italiano tra cui Senso, il Gattopardo, Morte a Venezia per citare alcuni film per la regia di Luchino Visconti. Il vicesindaco di Roma e assessore alla Cultura Luca Bergamo lo ricorda spiegando che "la sua ha influenzato le opere di Fellini, Pasolini, Monicelli, Comencini, Amelio, Zeffirelli, Ferreri, Bolognini, Wertmuller, De Sica tra gli altri, collaborando con le migliori sartorie teatrali tra cui quella di Umberto Tirelli. Ha vinto infiniti premi, fu candidato per cinque volte all'Oscar, premio che gli fu riconosciuto alla carriera nel 2014". Bergamo prosegue: "Esprimo il cordoglio della città e la vicinanza ai suoi cari in questo momento di dolore. Piero Tosi è l'emblema dell'eccezionale capacità di unire grande artigianato e arte, capacità di cui l'Italia è la culla, come Roma lo è in particolare nel rapporto tra moda e cinema". E conclude: "Non disperderemo questa meravigliosa eredità, consapevoli del suo valore culturale, come della sua rilevanza strategica in settori critici delle attività produttive quali a moda e il cinema e l'audiovisivo". (Com)