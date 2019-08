G8 Genova: arrestato in Francia Vecchi, era ultimo condannato irreperibile per violenze

- È stato rintracciato e arrestato in Francia Vincenzo Vecchi, 46enne latitante dal 2012 dopo essere stato condannato in via definitiva alla pena di 11 anni 6 mesi per le violenze occorse durante le manifestazioni di piazza del 20 luglio 2001 a Genova, in concomitanza del vertice G8. Il 46enne esponente dell’area anarco-autonoma milanese con il volto coperto e insieme ad altri manifestanti aveva danneggiato e incendiato auto, istituti di credito e un supermercato. Inoltre secondo quanto ricostruito dagli investigatori Vecchi “si contrapponeva con violenza alle forze dell'ordine, inneggiando gli altri manifestanti all'attacco e lanciando bottiglie, sassi e facendo esplodere alcune molotov”. Vecchi era l'ultimo condannato per i fatti del G8 di Genova ancora irreperibile.(Com)