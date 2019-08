Governo: Salvini, diamo a italiani prospettiva voto

- Il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti da Taormina Mare, in Sicilia, dopo aver ribadito di non rispondere "agli insulti né di Miccichè e né di nessun altro", ha insistito: "Diamo agli italiani la prospettiva del voto, è chiaro che in nessun contratto di governo ci sono le elezioni ma non c’erano neanche tutti quei no". Quindi, il ministro dell'Interno ha rimarcato: "L'Italia, la Sicilia hanno bisogno di Sì, grandi opere, infrastrutture, giustizia. Io - ha aggiunto - oggi ho preso il traghetto e parlato con lavoratori e passeggeri dei traghetti, nel futuro bisogna collegare più velocemente la Sicilia alla terraferma".(Rin)