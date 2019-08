Roma: anche Russel Crowe contro il divieto di sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti

- Anche Russel Crowe, celebre tra le altre cose per il film ambientato a Roma Il Gladiatore, si è scagliato contro il divieto di sedersi sulle scalinate di piazza di Spagna. In un tweet in cui pubblica un video l'attore dice che "molestare i turisti non è una buona cosa per gli affari. Roma appartiene a coloro che credono in lei. Io amo la Città eterna con tutto il mio cuore". Il divieto è parte integrante del regolamento di Polizia urbana approvato a giugno dall'amministrazione capitolina ed entrato in vigore alcune settimane fa. (Rer)