Frana Val Di Susa: nessuna data ancora per riapertura rifugio Scafiotti

- Una delle mete preferite per osservare le stelle cadenti di San Lorenzo è chiusa da ieri e ci rimarrà fino a data da destinarsi. Si tratta del rifugio Scafiotti che si trova a 2.165 metri. Nella notte tra ieri e oggi una frana in alta Val di Susa ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare i campeggiatori del rifugio. A scopo precauzionale è stata chiusa anche la strada che porta al Colle del Sommeiller che si trova al confine tra l'Italia e la Francia. La frana si è staccata sopra a Bardonecchia, nei pressi della cresta del Gran Becco. L'incidente ha fatto saltare anche le prenotazioni per la notte di San Lorenzo che erano previste per tutto il fine settimana. I villeggiatori possono raggiungere senza problemi Rochemolles, frazione di Bardonecchia. Inoltre il comune montano ha disposto attraverso un'ordinanza l'apertura pro tempore del Coc, il Centro Operativo Comunale. (Rpi)