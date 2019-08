Governo: Salvini, chi perde tempo pensa a poltrona, da Renzi me lo aspettavo, da Grillo meno

- Il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti da Taormina Mare in Sicilia ha detto: "Ditemi voi un governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico che cosa può fare per l'Italia e per gli italiani. Dai, siamo seri: prima si vota e meglio è". Quindi, Salvini ha aggiunto: "Chi perde tempo evidentemente vuole salvare la poltrona, da Renzi me lo aspettavo, ma da Grillo un po' meno". (Rin)