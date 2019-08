Roma: lancia frigorifero dal balcone al quinto piano a Monteverde, un uomo denunciato, nessun ferito

- Ha lanciato un frigorifero dal balcone al quinto piano di una palazzina a Monteverde e ha scagliato nella tromba delle scale condominiali una televisione. Il protagonista è un romeno di 55 anni che al culmine di una lite ha perso il senno. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, era ospite di un amico, 54enne originario di Napoli, in una abitazione su via di Donna Olimpia. Dopo un animata discussione, sorta per futili motivi, con la compagna brasiliana del suo amico, colto da un improvviso scatto d’ira ha afferrato il frigorifero e lo ha scagliato dal balcone dell’appartamento al quinto piano facendolo schiantare nel giardino condominiale. Non contento ha poi afferrato un televisore e lo ha lanciato nelle scale condominiali. Numerosi i vicini di casa che hanno contattato il Nue. I carabinieri della stazione Gianicolense quando sono giunti sul posto lo hanno denunciato, dopo aver verificato che fortunatamente gli elettrodomestici non avevano colpito nessuno. A quanto si è appreso i fatti si sono verificati dopo un pranzo in casa in cui l'uomo, probabilmente, aveva assunto sostanze alcoliche. Tuttavia interrogato dai militari ha ammesso le proprie responsabilità giustificandole come eccesso d'ira.(Rer)